Vídeo: Bar flutuante afunda no Lago de Furnas, em Capitólio

O Viva! Lounge Bar, instalado no meio do Lago de Furnas, em Capitólio, afundou na tarde desse sábado (18/2). Parte da estrutura ficou submersa. Embarcações que estavam por perto no momento do acidente ajudaram a resgatar as pessoas, auxiliadas por marinheiros. Ninguém ficou ferido. O bar é muito frequentado por turistas do “Mar de Minas”, mas, no momento do acidente, poucas pessoas estavam no local.







identificou como Leopoldo GGC, lamentou o acidente.

Viva! Lounge Bar ficou com uma parte dentro da água ontem, em Capitólio (foto: Reprodução/redes sociais)

“Infelizmente o acidente ocorreu, pelo que sabemos iniciado por uma forte movimentação causada por uma lancha a alta velocidade que passou a menos de 5 metros do Viva!", contou.

Capitólio fará obras em cânion para permitir retomada do turismo Em mensagem enviada por WhatsApp ao jornal Folha Regional, o dono do bar, que se



Bar flutuante recebe lanchas de passeio com turistas (foto: Reprodução/ Redes sociais)

Segundo ele, o Viva! tem capacidade para mais de 100 pessoas e estava praticamente vazio no momento. "Todos os clientes foram retirados, em seguinda, todos os funcionários, e, por fim, a tripulação. A embarcação já foi removida para a margem, e recolhido todo o equipamento que flutuava", informou Leopoldo.



A reportagem tentou ouvir a Marinha do Brasil, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.