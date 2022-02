Até ser identificado pela Polícia Militar, ovni intriga o Vale do Rio Doce

Ovni surge no céu de Governador Valadares (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um ovni (objeto voador não identificado) apareceu em plena luz do dia ensolarado de domingo (27/2), no céu de Governador Valadares e intrigou as pessoas que foram para as redes sociais postar vídeos e fotos do misterioso objeto, visto em várias cidades da região do Rio Doce. O que será? Um disco voador? Essas e outras perguntas alimentaram o mistério sobre o aparecimento do ovni.







Objetos voadores no céu de Valadares nunca foram novidade no Leste de Minas, principalmente em Governador Valadares, cidade que ostenta o título de “Capital Mundial do Voo Livre”, desde o fim dos anos 1970. Os moradores de Valadares estão acostumados a ver asa delta, parapente e paramotor (parapente com motor) pela região.

Mas o ovni foi o centro das atenções no domingo, em um dia no qual o céu de Valadares estava cheio de objetos estranhos, com a realização do FlyUAI, uma competição de voo livre inspirada na Coupe Icare (Copa Ícaro), realizada na França.

Tanto na Copa Ícaro como no FlyUAI, os pilotos voam fantasiados, com as fantasias mais malucas. No domingo, decolaram do Pico da Ibituruna, vários pilotos incomuns: Homem-Aranha, Mulher-Gato, Super-Homem, Pirata, Penélope Charmosa e Dick Vigarista.

E foi uma competição inclusiva. Maxwell Vilela, o único parapiloto a participar do FlyUAI, transformou sua cadeira no carro de 'Dick Vigarista', o personagem mais trambiqueiro do desenho animado icônico, a Corrida Maluca.

“O voo hoje foi excelente, consegui subir um pouco, adorei participar, os pilotos se empenharam nas fantasias e a organização está de parabéns, FlyUai está top”, disse.

Eles vieram do céu, devidamente identificados: Mulher-Gato, Homem-Aranha, ET, Super-Homem e Pirata (foto: Prefeitura de Valadares/Divulgação)

ET na mosca de pouso, ovni no céu

Mas o público que participou da FlyUAI vibrou mesmo foi com a chegada de um ET abraçado a um piloto, que fez um pouso perfeito, na mosca, na área da antiga Feira da Paz, no Centro de Valadares. O ET verdinho, que parecia ter vindo de Marte, divertiu as pessoas. Mas deixou lá em cima uma dúvida: que objeto branco era aquele que insistia em ficar no céu?

O mistério intrigou as pessoas, não só em Valadares, mas em Caratinga, Itanhomi, cidades de internautas que se manifestaram nas redes sociais. E o mistério durou até o fim do dia, quando policiais militares, de Galileia (cidade localizada a 68 quilômetros de Governador Valadares), registraram em boletim de ocorrência a queda de um balão de ar quente.

“Fizemos o acompanhamento visual do balão, podendo assim constatar as seguintes características: o balão apresentava cores estampadas, imagem de dois pássaros (pombas), texto escrito "Camille" e "Amantes da Seda". A faixa que o balão carregava apresentava a imagem de "Jesus Cristo" e também de duas crianças (meninas)”, relataram os militares no BO.

Os militares acompanharam o balão, ou o tal ovni visto em Valadares e região, até que ele caísse, em chamas, próximo ao km 110 da rodovia BR-259. A gigantesca faixa que o balão carregava caiu em um pasto, às margens da rodovia.

O balão da turma Amantes da Seda, durante a decolagem, em Duque de Caxias, no Rio (foto: Instagram/Amantes da Seda/Reprodução)

Balão era promessa vinda do Rio de Janeiro

O ovni deixou de ser um objeto não identificado, quando sua imagem foi postada no Instagram no grupo Amantes da Seda, da cidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Era um balão com 32 metros de diâmetro, e com boca de 3,20 metros. O perfil do Amantes da Seda também justificou a soltura do balão.

“Balão em homenagem à neta de um integrante da turma, que infelizmente teve câncer, mas pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, foi curada. Decidimos fazer essa homenagem e agradecer a Deus, da nossa forma, por meio da nossa arte”, informaram os idealizadores da façanha.

Segundo a postagem, a soltura do balão aconteceu “em um dia memorável, tudo perfeito, e o balão voou até mais do que podíamos imaginar, subindo às 8h da manhã e descendo às 18h34, em Governador Valadares”, informou o grupo, confundindo apenas o nome da cidade onde o balão caiu.

Segundo o grupo Amantes da Seda, o balão voou cerca de 600 quilômetros, “dia em que escrevemos mais uma página do livro de história e amizade da turma Amantes da Seda”.