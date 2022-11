Varginha inaugura Memorial do ET, em homenagem a episódio de 1996

Memorial do ET e Planetário ficam no alto da Vila Paiva, em Varginha (foto: Prefeitura Municipal de Varginha)

O Memorial do ET de Varginha será inaugurado na noite desta terça-feira (8/11), 26 anos após a “visita de seres extraterrestres” à cidade do Sul de Minas. No local também haverá um planetário. O espaço era para ser entregue em 2008, porém problemas como a falência da construtora e pedidos de devolução de verba federal atrasaram o andamento das obras em 14 anos.









“Antes mesmo de sua inauguração, o Memorial já se consolidou como importante cartão de visita, atraindo visitantes de várias partes do país e do exterior”, afirmou o prefeito de Varginha, Vérdi Melo (Avante).









“Para complementar a obra, instalamos um Planetário que estará aberto a visitação com caráter educacional e cultural com a exibição de filmes voltados para a ufologia. Certamente é motivo de honra entregar para Varginha e para o mundo esta importante obra que acompanhamos passo a passo e hoje se torna realidade”, acrescentou o chefe do Executivo.

Painéis





O Memorial do ET e o Planetário estão no alto da Vila Paiva, onde funciona a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio. O local leva o nome do radialista Galvão Conde, falecido em 2017, aos 84 anos, que dedicou a vida à comunicação e trabalhou para divulgar o nome de Varginha pelas ondas do rádio. O Planetário exibirá filmes em 360º de curta duração, tanto educacionais quanto culturais.





Os espaços prometem ser atrativos devido ao grande sucesso do ET de Varginha, que terá a história contada em painéis suspensos e vídeos em nove TVs instaladas nas mãos de ETs lúdicos criados pelo artista plástico Gleiber Piva.





O evento contará com as presenças dos ufólogos Vitório Pacaccini, Marco Aurélio, Jamil Villanova e outros de renome internacional. Também foram convidadas as jovens que avistaram as criaturas, hoje senhoras, na tarde de 20 de janeiro de 1996.





“Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terra maravilhosa, onde vocês vão descobrir que, além do ET, temos uma infinidade de atrações que vão garantir sua volta por aqui”, anunciou o secretário de Turismo Barry Charles.