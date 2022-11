Pilotos avistam ovnis em Porto Alegre; veja a conversa entre eles

Esta não é a primeira aparição de objetos voadores não identificados (OVNIs) na região. (foto: Reprodução/ Câmera Aeroporto Internacional Salgado Filho) Pilotos de aviões que sobrevoaram a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, notificaram a torre de controle sobre aparições de luzes desconhecidas na região. De companhias áreas diferentes, ambos tiveram as mesmas impressões na noite desse sábado (5/11).





Esta não é a primeira aparição de objetos voadores não identificados (OVNIs) na região. No diálogo, o piloto da Latam informa que a torre retornou "que já teve registros de encontros no mesmo local".





A conversa começa com o comandante da Latam perguntando à controladora se há algum reporte de objeto na posição que o avião estava. "Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na nossa posição de 10h para 11h, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul?", diz.

A controladora afirma não ter recebido nenhuma notificação. Em seguida, ele continua narrando o que vê. "São umas luzes. Por vezes elas apagam e acendem. Às vezes é uma, outras vezes duas ou três". A torre de controle informa que iria repassar as informações.







Veja a conversa toda:





Piloto da Latam: "Informamos pro centro, anteriormente, antes da descida, e eles nos retornaram que já teve reportes de encontros no mesmo local. Agora, tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem, agora com mais intensidade".





Torre: "Muito obrigada pela informação, TAM 3406".





Piloto da Latam: "Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade. Bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E elas são azuis e continuam aparecendo e se cruzando no céu".





Torre: "Tô ciente. O pessoal da torre informou que também avistou, porém, dizem que elas estão paradas. E a princípio, não interferem na aproximação".

Torre- "O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre?"





Piloto da Azul: "Ah, eu ia informar vocês, mas ia falar pelo... Na verdade, a gente tá vendo essas luzes desde lá de Confins. São três luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte".





Torre: "Ciente. Teve um reporte de aeronave que se aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. O senhor tem condições de informar a altitude mais ou menos?"





Piloto da Azul: "Olha, a gente estava no nível 380 e elas estavam bem mais altas que a gente e na nossa proa, durante o voo todo".