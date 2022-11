Avião da FAB é encontrado em SC; dois militares morrem

Avião ficou destruído e foi encontardo em uma mata da cidade de Canelinha, em Santa Catarina (foto: Prefeitura de Canelinha/ Divulgação) Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que estava desaparecido desde a tarde dessa sexta-feira (4/11), foi encontrado neste sábado (5). Os dois militares que tripulavam a aeronave morreram carbonizados.





A última localização, segundo a FAB, foi entre os municípios de Canelinha e Tijucas.





As buscas foram mantidas durante a noite e, no final da manhã de hoje, os destroços da aeronave foram localizados em uma mata do município de Canelinha, em Santa Catarina. Os corpos foram encontrados carbonizados.

A FAB emitiu um comunicado informando as mortes. Os nomes dos militares não foram divulgados.





"A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) - acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento.





O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente.





Brasília, 05 de novembro de 2022.

Centro de Comunicação Social da Aeronáutica"