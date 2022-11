'0304': Anatel aprova identificador para chamadas de cobrança de dívida

A identificação repete o que já foi feito com chamadas de telemarketing, que levam o prefixo 0303. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)



Chamadas telefônicas de cobrança de dívidas vão começar a ser identificadas pelo prefixo 0304 no começo do número. A medida foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nessa quinta-feira (3/11).





A identificação repete o que já foi feito com chamadas de telemarketing , que levam o prefixo 0303.

Segundo a Anatel, esse tipo de medida ajuda o consumidor a identificar as chamadas que recebe, “empoderando os usuários”, nas palavras do conselheiro Emmanoel Campelo. Ela também evitaria as “chamadas curtas”, de até 3 segundos, que são estimadas em 500 milhões por dia no país.





O novo procedimento será regulamentado em 60 dias. Após a publicação do ato pela Anatel, as empresas terão 180 dias para implementar o novo código identificador.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.