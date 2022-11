Bloqueio de rodovia impede que coração doado em GO chegue a paciente de SP

O órgão sairia de Goiás, porém, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de São Paulo informou que não daria tempo de o coração chegar para o transplante em tempo hábil, de quatro horas (foto: Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV)/ Reprodução)

Um paciente de São Paulo não pôde receber um coração por conta dos bloqueios nas estradas, iniciados na terça-feira (01/11). O órgão sairia de Goiás, porém, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de São Paulo informou que não daria tempo de o coração chegar para o transplante em tempo hábil, de quatro horas. "Não seria possível realizar a operação de forma que o órgão chegasse com segurança ao paciente", disse a pasta, em nota.

O doador era um jovem de 21 anos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) o procedimento foi realizado após a confirmação da morte encefálica do paciente. Foram captados rins e córneas, destinados a pacientes de Goiás, e fígado, com destino ao Distrito Federal. No total, cinco pessoas foram beneficiadas.

A SES-GO então “ seguiu com a seleção de receptor para o Distrito Federal, contudo não houve compatibilidade. A SES Goiás solicitou informação para a SES de São Paulo e Central de Transplantes de São Paulo sobre o motivo do não aceite”.

Eles argumentam também que o bloqueio nas estradas não foi um impeditivo, já que o órgão seria enviado pelo aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia.

Na manhã desta sexta-feira (4/11), a Secretaria de Estado da Saúde de SP informou a Goiás que: "a impossibilidade logística causada pelos bloqueios nas estradas ocasionou a perda de um órgão que seria destinado a um receptor do Estado. No momento, o paciente segue aguardando novo doador compatível para realização do procedimento."