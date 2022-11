Por que os caminhoneiros bolsonaristas estão fechando as estradas?

Em todo o país, são 300 pontos de interdição em rodovias de todos os estados brasileiros (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Devido à derrota de Jair Bolsonaro (PL) para o atual presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial , apoiadores do ex-presidente fecham rodovias federais e estaduais desde a manhã de segunda-feira (31/10) em protesto à vitória do petista.

Uma das primeiras a ser fechada foi a BR-381, em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Somente em Minas , nesta terça-feira (1/11) são pelo menos 18 pontos de interdição, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em todo o país, são 300 pontos de interdição em rodovias de todos os estados brasileiros.

Vários vídeos circularam nas redes sociais com caminhoneiros convocando pessoas para paralisar. “Então você patriota, que está próximo de uma barricada ou de um comboio desses caminhoneiros, apoiem eles. Agora é hora de união da nação e de esperança.[...] Essa guerra foi avisada, foi avisada. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, disse o homem no vídeo.

O ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou por meio de uma reunião de emergência na madrugada desta terça-feira (1/11) a liberação de todas as rodovias.

Moraes também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, uma multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento e prisão do diretor-geral da corporação do cargo, em caso de descumprimento.

Ademais, a determinação atende a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Os autos também foram encaminhados para o Ministério da Justiça, para comandantes gerais das Polícias Militares estaduais, Procurador-Geral da República “e os respectivos Procuradores-Gerais de Justiça de todos os Estados para que tomem as providências que entenderem cabíveis, inclusive a responsabilização das autoridades omissas”.

Além disso, o ministro do STF ordenou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares estaduais desobstruam todas as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido pelos caminhoneiros.

O fechamento das rodovias já prejudica passageiros e altera datas de viagens por todo o país. Na manhã desta terça-feira, a reportagem flagrou vários pontos de interdição usados por motoristas e passageiros para trajetos longos, como viagens, ou até mesmo para chegar até o trabalho.

Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) manifestou- se nesta terça-feira (1/11) em suas redes sociais que enviou forças de segurança para desobstruir estradas mineiras. "A eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir, e também que as mercadorias cheguem onde precisa para que não haja desabastecimento. Vamos cumprir a lei”, disse.





