Atila sobre bloqueio de estrada: Cadê o pessoal de 'Brasil não pode parar?'

O biólogo Atila Iamarino, que ganhou grande notoriedade nas redes sociais ao comentar os cenários da pandemia da COVID-19, criticou as manifestações dos caminhoneiros que estão paralisando em diversas rodovias de todo o país.

Na manhã desta terça-feira (1º/11), o pesquisador questionou: "Cadê o pessoal de 'O Brasil não pode parar?", em referência aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que eram contrários ao isolamento social, o qual Átila defendeu, como forma de tentar conter a propagação do vírus.

O pesquisador ainda apontou a incoerência dos apoiadores do presidente que antes diziam que "na pandemia do século" não poderia "impedir pessoas de ir e vir", mas que em razão da derrota do presidente Jair Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , estão paralisando.