Veja onde estão os bloqueios de rodovia em Minas nesta terça-feira (01/11)

Na noite de segunda-feira (31/10), caminhoneiros bloquearam a BR-381 em Betim, em protesto contra vitória de Lula (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press)

Na manhã desta terça-feira (1º/11), ainda há pontos de interdição em rodovias federais que passam por Minas.



Os bloqueios continuam mesmo com a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de liberação de todas as rodovias bloqueadas por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A determinação de Moraes foi confirmada em reunião de emergência do STF, na madrugada de hoje.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), há pelo menos 18 pontos de interdição nas rodovias federais de Minas Gerais.

Na BR-040, a interdição é total na altura do km 617, em Congonhas, e no km 627, em Conselheiro Lafaiete. Nos kms 668, em Carandai, 700, em Barbacena, e 794, em Juiz de Fora, o bloqueio é parcial, com pelo menos uma faixa liberada.

A BR-381 tem cinco pontos com interdição. No km 410, em Governador Valadares, a pista está bloqueada nos dois sentidos. Nos kms 258, em Coronel Fabriciano, 361, em João Monlevade, 485, em Betim, e 513, em Igarapé, a interdição é parcial.

A BR-116 não tem pontos de interdição total. Na altura dos kms 116, em Itaobim, 273, em Teófilo Otoni, e 701, em Muriaé, o bloqueio é parcial.

Na BR-262, o km 368, em Juatuba, está bloqueado em ambos os sentidos. No km 447, em Nova Serrana, a interdição é parcial.

A BR-050, em Uberaba, tem apenas um ponto com interdição parcial que, segundo a PRF, é na altura do km 176.

Na BR-364, no km 27, em Frutal, a interdição é parcial e, na BR-365, no km 757, em Ituiutaba, o bloqueio é total.

Pontos liberados

Durante a segunda-feira (31/10), a PRF divulgou que liberou dez pontos de interdição em rodovias federais no estado de Minas. Até a madrugada de hoje, após a decisão do STF, mais oito pontos foram liberados.

Confira