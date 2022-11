Sindicato patronal sobre protestos bolsonaristas: 'Fomos pegos de surpresa'

Manifestantes protestam BR-381, em Betim, contra o resultado das urnas nas eleições presidenciais (foto: Ramon Lisboa) O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg) afirmou, nesta segunda-feira (31/10), que não tem envolvimento com os protestos que eclodiram em rodovias mineiras em decorrência da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme mostrou hoje reportagem do Estado de Minas , rodovias de pelo menos 13 estados e do Distrito Federal apresentam interdições comandadas por bolsonaristas que não aceitam a eleição do ex-presidente. Em Minas, seis municípios têm estradas federais fechadas.





Moraes ordena liberação das rodovias do país e diz que PRF foi omissa Segundo o presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, a categoria foi pega de surpresa. "Nós somos empresas de transporte e não fazemos esse tipo de movimentação. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes, e eles [apoiadores do presidente Bolsonaro] estão interditando pontos-chave."

Mais cedo, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) emitiu uma nota na qual diz que “se posiciona contrariamente a esse tipo de intervenção”.

A entidade diz respeitar “o direito de manifestação de todo cidadão”, mas ponderou que o direito de ir e vir das pessoas não pode ser prejudicado.

“Além de transtornos econômicos, paralisações geram dificuldades para locomoção de pessoas, inclusive enfermas, além de dificultar o acesso do transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis”, destacou trecho do comunicado da CNT.

Protestos





Em Betim, caminhoneiros bloqueiam km 485 da BR-381 em protesto contra Lula

Caminhoneiros fecharam a BR-381 nesta segunda-feira, na altura do km 485, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O bloqueio ocorre na frente da Refinaria Gabriel Passos (Regap), da Petrobras.

A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) emitiu um boletim às 21h informando que a rodovia está interditada parcialmente. Os manifestantes usam pneus em chamas para bloquear a estrada, mas pelo menos uma pista de cada sentido é liberada periodicamente.

Caminhoneiros de pelo menos 22 estados e do Distrito Federal protestam contra a vitória do ex-presidente nas eleições do último domingo.

Nesse sentido, até o fechamento da reportagem, um dos últimos bloqueios aconteceu por volta das 22h na BR-135, em Montes Claros, no Norte de Minas. Também no fim da noite, na BR-381, em Igarapé, manifestantes colocaram fogo em pneus para impedir a passagem de veículos.