Caminhoneiros não aceitam derrota de Bolsonaro e fecham BR em MInas

Caminhoneiros paralisam e montam barracas as margens da BR-381 (foto: Reprodução/Redes Sociais) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fecharam a BR-381 em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce, em protesto à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo (30/10).



O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) para questionar o ato. Segundo o órgão, o bloqueio é em uma área urbana da cidade, "com reflexo na BR-381, contudo sem ponto de interdição".

Um caminhoneiro apoiador do presidente fez um vídeo para as redes sociais dizendo que irá paralisar e mobilizar o Brasil inteiro. "Hora de união de nação e da esperança. É hora de patriotismo", disse.





Em outra publicação, um apoiador de Bolsonaro filma a paralisação em Ipatinga e alega que "as coisas terão que mudar".





A reportagem também entrou em contato com o Sindicato dos Transportadores Autónomos de Carga de Minas Gerais (SINDITAC-MG) para saber o posicionamento do associação, mas disseram que até o momento não tem um parecer sobre a situação.

Vitória de Bolsonaro em Ipatinga

Embora tenha perdido as eleições, Bolsonaro levou a maioria dos votos em Ipatinga, uma das cidades mineiras com maior número de eleitores.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro teve 59,40% dos votos válidos no primeiro turno e 65,12% no segundo. Apesar disso, o atual presidente ainda perdeu no estado.

Até o momento o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a derrota.