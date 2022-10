Tebet e Ciro comemoram

Terceira colocada nas eleições e aliada de Lula no segundo turno, Simone Tebet agradeceu os votos ao petista (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa em primeiro turno e aliada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na reta final agradeceu os votos ao petista. Tebet atuou ativamente na campanha de Lula. “Obrigada, Brasil! As urnas falaram. Venceu a democracia e a verdade. Viva o povo brasileiro! Meus parabéns, presidente Lula. A hora é de comemorar, porque amanhã vai ser outro dia”, disse. A senadora, que ganhou holofote nacional durante participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, ao lado de Lula foi considerada “carta coringa” para a transferência dos 4,9 milhões de votos (41,6%) que recebeu em primeiro turno.

Aliado do presidente eleito no segundo turno, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) cumprimentou Lula pela vitória nas urnas ontem. “Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém-apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro”, escreveu. Nas redes sociais, o PDT disse que a vitória trará esperança de futuro para as crianças e os jovens. “Hoje a democracia venceu! Podemos acreditar em futuro melhor para as crianças e jovens do nosso Brasil! Viva a democracia!”.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) parabenizou Lula e declarou que a “democracia” venceu. A declaração foi dada nas redes sociais, logo após o resultado do segundo turno entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Parabéns, Lula, pela vitória. Venceu a democracia, venceu o Brasil!”, escreveu FHC em seu Twitter. Durante o segundo turno, FHC pediu voto a Lula, em “prol da democracia”. Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos consecutivos (de 1995 a 1998 e de 1999 a 2002) e em ambas as ocasiões teve Lula como adversário, a quem repassou a faixa presidencial em 2003.

O ex-ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) Luiz Henrique Mandetta (DEM) usou as redes sociais para parabenizar a eleição do presidente eleito. “Parabéns, Lula, eleito pelo povo brasileiro. Vida longa à democracia. Viva às urnas eletrônicas. Viva o respeito à vida”, escreveu. Mandetta deixou o Ministério da Saúde durante a pandemia de COVID, depois que ele teve discordâncias com Bolsonaro sobre isolamento social. Médico, Mandetta era a favor do distanciamento. Já Bolsonaro, derrotado nas eleições, achava a política do “fique em casa” absurda.





Famosos A vitória de Lula para um terceiro mandato como presidente foi comemorada por muitos famosos, que acompanharam com particular interesse as eleições 2022. Os apoiadores do presidente eleito estavam em êxtase. Um dos primeiros a falar sobre o tema foi o cantor Gilberto Gil, que foi ministro de Lula anteriormente. “Lula carrega consigo hoje a esperança do povo brasileiro por dias melhores”, afirmou. “Uma responsabilidade enorme, mas depositada numa pessoa com uma história extraordinária e que já se mostrou capaz de transformar a vida de quem mais precisa. Hoje celebramos sua vida e desejamos serenidade para enfrentar os desafios e disposição para manter-se firme na missão que cumpre pelo nosso Brasil. Viva Lula! Aquele abraço!.”

Por sua vez, a cantora Anitta disse estar aliviada. “Se o amor venceu, agora é hora de colocar esse amor em prática”, afirmou. “Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você, mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito, só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos estar lutando contra.”