Veja como ficou a votação nas dez cidades mais populosas de Minas

Com mais de 98% das urnas apuradas, Lula tem 50,17% contra 49,83% de Bolsonaro em Minas (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR )

O presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu em oito das dez cidades mais populosas de Minas Gerais. Apesar disso, perdeu no estado. No primeiro turno, ele venceu em seis delas, incluindo a capital Belo Horizonte. No segundo turno, com mais de 98% das urnas apuradas, Lula tem 50,17% contra 49,83% de Bolsonaro.





No primeiro turno, Bolsonaro venceu nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Uberaba, Governador Valadares e Ipatinga. Já Lula, ficou na frente em quatro: Juiz de Fora, Betim, Montes Claros e Ribeirão das Neves.





No segundo turno, Bolsonaro venceu em oito delas: Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim, Montes Claros, Uberaba, Governador Valadares e Ipatinga. Enquanto, Lula ficou na frente em Juiz de Fora e Ribeirão das Neves.





Bolsonaro aumentou a diferença para Lula no segundo turno, nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Uberaba, Governador Valadares e Ipatinga. E conquistou a primeira posição nos municípios de Betim e Montes Claros. Já Lula também aumentou a diferença em Juiz de Fora e Ribeirão das Neves.





Veja como foi a votação nas dez cidades mais populosas do estado:





Belo Horizonte





1° turno:

Bolsonaro: 46,60%

Lula: 42,53%





2° turno:

Bolsonaro: 54,07%

Lula: 45,93%

Uberlândia





1° turno:

Bolsonaro: 46,37%

Lula: 44,69%





2° turno:

Bolsonaro: 53,36%

Lula: 46,64%





Contagem





1° turno:

Bolsonaro: 46,37%

Lula: 44,69%





2° turno:

Bolsonaro: 55,49%

Lula: 44,51%





Juiz de Fora





1° turno:

Lula: 52,62%

Bolsonaro: 38,41%





2° turno:

Lula: 56,09%

Bolsonaro: 43,91%





Betim





1° turno:

Lula: 52,62%

Bolsonaro: 38,41%





2° turno:

Bolsonaro: 52,43%

Lula: 47,57%





Montes Claros





1° turno:

Lula: 46,63%

Bolsonaro: 44,90%





2° turno:

Bolsonaro: 51,37%

Lula: 48,63%





Ribeirão das Neves





1° turno:

Lula: 49,31%

Bolsonaro: 42,74%





2° turno:

Lula: 50,63%

Bolsonaro: 49,37%





Uberaba





1° turno:

Bolsonaro: 46,96%

Lula: 44,15%





2° turno:

Bolsonaro: 54,02%

Lula: 45,98%





Governador Valadares





1° turno:

Bolsonaro: 57,62%

Lula: 36,36%





2° turno:

Bolsonaro: 62,81%

Lula: 37,19%





Ipatinga





1° turno:

Bolsonaro: 59,40%

Lula: 33,88%





2° turno:

Bolsonaro: 65,12%

Lula: 34,88%