Marcos Pontes: 'tenho quase certeza que a gente virou em Minas'

BE

'A expectativa é excelente', disse Marcos Pontes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) O ex-ministro da Ciência e Tecnologia e senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes (PL), se mostrou confiante em uma 'virada' de Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais. Ele foi um dos primeiros a chegar ao Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (30/10). O presidente é aguardado para motociata na capital mineira na véspera do segundo turno.









O ex-ministro também citou que Bolsonaro conseguiu distância significativa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo para completar projeção otimista para o pleito de amanhã.





A chegada de Bolsonaro é prevista para as 9h30. Ele parte da Pampulha para o Barreiro, de onde vai em motocarreata até a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH. É a quarta visita do candidato à reeleição a BH neste segundo turno. Devido a legislação eleitoral, o presidente não poderá discursar neste sábado.





No primeiro turno, Lula venceu no estado com cerca de 500 mil votos de vantagem.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.





Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.





O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.