Lula x Bolsonaro: veja as últimas pesquisas que serão divulgadas hoje (29)

O candidato eleito tomará posse em 1° de janeiro de 2023 (foto: Divulgação/Redes Sociais)

Sete pesquisas de intenção de voto para o cargo de presidente da República vão ser divulgadas ao longo deste sábado (29/10), que antecede o dia da votação final entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL).

De acordo com o registro feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os institutos que registraram os últimos levantamentos no dia 23 de outubro: Datafolha, Ipec, Quaest, Atlas, Paraná Pesquisas e Verita. O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.

Confira quais serão as pesquisas divulgadas na véspera das eleições:

Datafolha: Com 8.320 entrevistados, a pesquisa do instituto Datafolha foi contratada pela empresa Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S.Paulo, e o grupo Globo, com o custo de R$ 617.974,00. As entrevistas foram realizadas em 253 municípios de todas as unidades da Federação. A margem de erro prevista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-08297/2022.





Quaest: Com 2.000 entrevistados, a pesquisa Quaest foi contratada pelo Banco Genial e teve o custo de R$ 198.200. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR-05765/2022.

Paraná Pesquisas: Com 2.400 entrevistados, a pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, autofinanciada pelo próprio instituto, teve o custo de R$ 50 mil. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-09573/2022.





MDA: Com 2.002 entrevistados, a pesquisa do instituto MDA é contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e teve o custo de R$ 168 mil. Foram ouvidas pessoas de 137 municípios. AA margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, considerando grau de confiança de 95%. pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-01820/2022.

Primeiro turno

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.

O "Beabá da Política"