Lula x Bolsonaro: muitas acusações e poucas propostas marcam debate final

Lula e Bolsonaro fizeram último debate antes da eleição de domingo (foto: MAURO PIMENTEL / AFP )

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) fizeram nessa sexta-feira (28/10) o último embate direto antes do segundo turno das eleições, neste domingo (30/10). Em debate promovido pela Rede Globo, os presidenciáveis protagonizaram um programa com poucas propostas, muitas trocas de acusações, alguma comparação entre os mandatos no Palácio do Planalto e reiteradas queixas de mentiras. Sem um vencedor claro, os participantes fizeram discursos mais voltados à própria base.



O debate teve quatro blocos de embate direto entre Lula e Bolsonaro. No primeiro e no terceiro, cada um contou com 15 minutos para administrar entre perguntas e respostas de temas livres. No segundo e quarto blocos, eles tiveram cinco minutos para debater assuntos escolhidos a partir de sugestões pré-definidas pela direção do programa.



Durante os questionamentos, o candidato à reeleição trouxe à tona uma proposta inédita de reajustar o salário mínimo para R$ 1.400 em 2023, valor que não está apresentado no orçamento federal.





Lula iniciou sua participação agradecendo votos do primeiro turno e não tratou sobre a acusação feita pelo adversário. Bolsonaro seguiu tentando arrancar respostas do petista sobre a propaganda eleitoral ao longo de todo o bloco, enquanto o ex-presidente retrucava dizendo que não houve aumento real no salário mínimo durante os quatro anos da atual gestão presidencial.





Ainda no tema da economia e programas sociais, Bolsonaro insistiu na comparação entre os valores pagos no Auxílio Brasil e no Bolsa Família. Lula respondeu dizendo que o projeto de transferência de renda criado na gestão petista fazia parte de um conjunto de propostas e não era a única medida auxiliar.





Durante quase todas as respostas, os participantes se acusaram de mentirosos. Tema recorrente em todos os debates, desde o primeiro turno, a corrupção apareceu pela primeira vez quando Bolsonaro acusou Lula de superfaturar obras, como a transposição do Rio São Francisco, tema em que os candidatos recorrentemente discutem acerca da autoria do projeto. “Você levou foi grana para o teu bolso, transpondo dinheiro público para o teu bolso, nessas obras que você adorava começar e não terminar”, disse o atual presidente. O petista respondeu levantando os temas da rachadinha e compra de imóveis em dinheiro vivo pela família Bolsonaro.





Na sequência, Bolsonaro disse que seu adversário tenta se desfiliar de antigos aliados e citou ministros que trabalharam com Lula e responderam a processos por corrupção. Foi quando Roberto Jefferson (PTB) preso no domingo passado (23/10) após atirar e jogar granadas contra agentes da Polícia Federal, foi citado pela primeira vez. “Ele acabou de tentar esconder o Roberto Jefferson, o pistoleiro dele, o homem das armas, o homem de confiança dele, o homem que recebeu a Polícia Federal a tiros, e fui eu que escondi? Fui eu que escondi?”, questionou o petista ao responder Bolsonaro, que negou sua aliança com o ex-deputado federal e recordou o envolvimento do mesmo no escândalo do mensalão.





O primeiro bloco ainda teve tempo para discussões acerca da política externa. Lula bateu na tecla de que o atual presidente não tem uma agenda sólida com grandes lideranças internacionais. Bolsonaro se defendeu dizendo que fez negociações com Vladimir Putin para a compra de fertilizantes às vésperas da guerra na Ucrânia e atacou a relação do petista com governos de esquerda na América Latina.





Lula pediu sete direitos de resposta ao longo do bloco e teve um deles concedido pela direção do programa. O mediador do debate, William Bonner, também teve um momento de defesa. Bolsonaro recordou que o jornalista disse que o petista foi absolvido das condenações determinadas pela Operação Lava-Jato em sabatina no Jornal Nacional, ainda no primeiro turno. Ele se justificou dizendo que se baseou na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.





2º BLOCO





No segundo bloco, os candidatos deveriam escolher entre os temas definidos pela produção do debate. Lula foi o primeiro a perguntar e, diante dos assuntos ‘respeito à constituição’, 'equilíbrio das contas públicas’, ‘meio ambiente’, ‘racismo’ e ‘criação de empregos’, escolheu ‘combate à pobreza' para questionar seu adversário.





Lula começou perguntando sobre medidas do atual governo para combater a miséria no Brasil, levantando o número de 33 milhões de pessoas com fome no país e uma matéria da Folha de S. Paulo que aponta que 24% dos brasileiros não têm o que comer em casa, dado citado de forma equivocada pelo ex-presidente, que falou em 24 milhões de pessoas.





Bolsonaro disse que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o valor pago pelo Auxílio Brasil seria suficiente para retirar a população do nível de extrema pobreza. O argumento foi repetido pelo presidente quando Lula seguiu o questionando sobre o tema.





Ao fim dos cinco minutos reservados para cada candidato responder ao tema pré-definido, ambos fugiram do assunto, tratando sobre corrupção. Bolsonaro pediu que Lula parasse de “chutar números” e Lula voltou a tratar sobre a denúncia de que a família do presidente comprou 51 imóveis em dinheiro vivo.





O segundo tema foi escolhido por Bolsonaro, que optou por tratar sobre ‘respeito à constituição’. O presidente disse que trabalha ‘dentro das quatro linhas’ das leis brasileiras, ironizou a “Carta pela Democracia” lançada por opositores ao seu governo neste ano e questionou Lula sobre apoio a lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).





Novamente, os candidatos fugiram do tema inicial, tratando sobre assuntos sem nenhuma conexão. Lula resgatou um pronunciamento de Bolsonaro em 1992, quando o então deputado se posicionou favoravelmente a uma ‘pílula abortiva’. A fala do ex-presidente iniciou uma série de acusações.

Ao fim do bloco, Lula teve um de cinco pedidos de direito de resposta concedidos e o usou para elencar críticas a respeito da reforma da previdência perpetrada no governo Bolsonaro.









3º BLOCO





Lula começou perguntando no terceiro bloco, estruturado da mesma forma que o primeiro, com 15 minutos para cada candidato com tema livre. O petista trouxe, pela primeira vez, o assunto da saúde à tona. Ele questionou Bolsonaro sobre a gestão da pandemia, ponto em que o ex-presidente conseguiu seu melhor desempenho no debate transmitido pela TV Bandeirantes em 16 de outubro.





Bolsonaro defendeu sua atuação, disse que foi responsável pela compra de 500 milhões de vacinas e, em duas oportunidades encerrou sua fala se dirigindo a Lula dizendo que ele deve reconhecer as ações do governo pela saúde. “Se você tomou a vacina, Lula. Agradeça a mim, tá ok?”, disse.





Ainda sobre saúde, Lula disse que Bolsonaro demitiu o único ministro que entendia de saúde porque ele era a favor da vacina, se referindo a Luiz Henrique Mandetta e criticou a atuação de Eduardo Pazuello à frente da pasta. Bolsonaro defendeu seu ex-ministro militar ao citar o fato dele ter sido o candidato a deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro nas eleições deste ano.





Em dois momentos no terceiro bloco, Bolsonaro leu trechos de documentos para atacar Lula. Um deles com propostas atribuídas a Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do petista, e outro que o atual presidente relacionou ao próprio Partido dos Trabalhadores com propostas como desmilitarização das polícias e desarmamento da população civil. Lula se defendeu de ambos os artifícios dizendo que não fazem parte de seu programa de governo.





A segurança pública surge como tema pela primeira vez também no terceiro bloco. O incidente envolvendo o ataque de Roberto Jefferson à PF foi novamente trazido à tona por Lula e o ex-deputado voltou a ser repelido pelos candidatos, que tentaram associar a imagem do líder do PTB ao seu adversário.





Assim como no debate da Band, Bolsonaro voltou a tratar sobre a passagem de Lula ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, como uma visita à chefes do tráfico e questionou o petista sobre a não transferência de Marcola, líder do crime organizado paulista, a um presídio de segurança máxima durante a gestão petista. Diferentemente do debate anterior, Lula não estendeu o tema, fez críticas à gestão bolsonarista e foi incisivo na pauta do desarmamento. “Recolhemos milhares de armas e tocamos fogo em praça pública. Porque no meu governo a gente vai distribuir livros. A gente vai distribuir cultura. A gente vai facilitar o acesso das pessoas às coisas que eduquem, e não às coisas que matam”.









4º BLOCO





O quarto e último bloco foi, novamente, com temas determinados pela direção do debate. Bolsonaro abriu os trabalhos escolhendo ‘criação de empregos’ como assunto para o embate. O atual presidente disse que seu governo criou empregos, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. A crise sanitária foi constantemente apresentada como barreira que dificultou o sucesso econômico de seu mandato.





Lula respondeu dizendo que houve uma alteração nas métricas de emprego durante o governo Bolsonaro para abranger empregos informais e que pretende rediscutir a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para garantir direitos trabalhistas. O petista ainda afirmou que, se eleito, fará viagens internacionais ainda antes de tomar posse para negociar investimentos estrangeiros.





Assim como no primeiro bloco, os candidatos fugiram do tema da pergunta e chegaram até mesmo a discutir sobre quem levou mais apoiadores durante visita a Teófilo Otoni, cidade mineira no Vale do Mucuri, em campanha de segundo turno.





A segunda pergunta do bloco teve o tema escolhido por Lula, que optou por tratar sobre meio ambiente. Os candidatos debateram sobre o desmatamento da Amazônia e Bolsonaro comparou números das duas gestões, os mesmos levantados durante debate na Band. Defendendo sua gestão, Lula citou pela única vez o nome de uma de suas alianças formadas nessa campanha ao elogiar Marina Silva, que foi também sua ministra do Meio Ambiente.