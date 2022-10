Debate na Globo: Lula e Bolsonaro discutem salário, corrupção e mentiras

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participam do último debate realizado pela TV Globo (foto: Reprodução)

Durante o primeiro bloco do último debate das eleições realizado nesta sexta-feira (28/10), na TV Globo, os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se acusaram mutuamente de mentirosos, citaram casos de corrupção um do outro, criticaram as medidas econômicas.Logo no início, Bolsonaro afirmou que recebeu o "Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, em grande parte herdado do governo do PT" e que a campanha petista mentiu ao atribuir a ele a intenção de cortar o décimo terceiro salário, horas-extras e férias.Lula afirmou que quem mente é o atual presidente e que "só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta".O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o momento para declarar que, caso seja eleito, o novo salário-mínimo será de R$ 1.400. Ao que o petista respondeu "o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou (...). agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Durante quatro anos, esse homem não concedeu 1% de aumento do salário mínimo" Corrupção também foi tratado durante a discussão , o presidente afirmou que os ministros do ex-presidente estão presos por corrupção. Já o adversário relembrou da relação próxima com o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), preso por atirar contra policiais federais, e da ida do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub aos Estados Unidos, sendo exonerado só quando estava no exterior."Você dizer que foi absolvido? Só se foi pelo Bonner. Acho que o Bonner vai ser indicado para um impossível governo seu para ser ministro do STF", afirmou Bolsonaro ao responder a fala de Lula de que ele foi absolvido.

Debates na TV

Antes do debate da Globo, os candidatos à presidência da República se enfrentaram em 16 de outubro no programa organizado por TV Bandeirantes, TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula (PT) tiveram uma hora e 40 minutos para discutir suas propostas.Em 21 de outubro, Lula e Bolsonaro foram convidados pelo pool de veículos formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM, mas apenas o presidente compareceu para uma entrevista de uma hora. A Coligação Brasil da Esperança, responsável pela campanha de Lula, alegou “incompatibilidade de agendas”.No dia 23, Bolsonaro concedeu nova entrevista, desta vez para a Rede Record TV. O objetivo da emissora era realizar um debate entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, mas Lula não participou por causa de outros compromissos de campanha. Assim, o candidato à reeleição foi sabatinado por jornalistas durante uma hora.O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,43% dos votos válidos (57.259.504), enquanto Jair Bolsonaro (PL) terminou com 43,20% (51.072.345). Quem vencer no segundo turno, marcado para este domingo (30), tomará posse em 1º de janeiro de 2023.