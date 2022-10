Bolsonaro no debate da Globo: 'Falar das mentiras do candidato Lula'

Jair Bolsonaro (PL) chega aos Estúdios Globo acompanhado de Fabio Wanjgarten, Fabio Faria e Sergio Moro (foto: Reprodução)

Ao chegar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o último debate antes das eleições desde domingo (30/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está otimista para o evento da noite desta sexta-feira (28/10) e que vai se defender de boatos que, segundo ele, vêm sendo publicados sobre ele pela campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Fizemos uma campanha ao lado da verdade. Falamos do que enfrentamos. Como peguei o nosso país. Falar das mentiras na reta final do candidato Lula, falando que vou acabar com 13º, hora extra, entre outras coisas", afirmou Bolsonaro ao ser questionado sobre a expectativa.Bolsonaro chegou acompanhado do Ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN) , do senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (Podemos), do secretário-executivo do Ministério das Comunicações Fabio Wajngarten e do ex-secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência da República, Vicente Santini. Este último havia sido demitido em janeiro de 2020 por usar um avião da Força Aérea Brasileira para viajar da Suíça para encontrar com a comitiva brasileira na Índia.