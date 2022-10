Bolsonaro pede votos a ACM Neto, que não declarou apoio para a presidência

IS

Bolsonaro e ACM Neto, então presidente do DEM e prefeito de Salvador, em audiência em 2019 (foto: Marcos Corrêa/PR)

Em campanha pelo Nordeste na tentativa de conquistar o reduto petista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou nesta terça-feira (25/10) em Guanambi, na Bahia

Durante discurso em comício, o chefe do Executivo pediu votos para o candidato ao governo no estado ACM Neto (União), que enfrentará no segundo turno Jerônimo Rodrigues (PT) . Bolsonaro alegou a necessidade de derrotar o petismo e disse que onde o PT está, ele se encontra do lado oposto.

“Aqui na Bahia, nós temos posição. O nosso é o lado oposto ao PT. Onde está o PT, nós estamos do outro lado. Por isso, peço aos meus amigos da Bahia, que, por ocasião das eleições, agora dia 30, votem para governador 44, ACM Neto”, bradou ao lado do candidato derrotado no primeiro turno das eleições da Bahia, João Roma (PL).

No entanto, o ex-prefeito de Salvador tem mantido neutralidade em relação à disputa presidencial entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a assessoria de ACM Neto, o candidato não deve se encontrar com o presidente.

O chefe do Executivo tem repetido ao longo da campanha no segundo turno que está à disposição de ACM Neto para uma conversa na tentativa de uma aliança.

Bolsonaro ainda fez apelo aos apoiadores pela virada de votos. “Um apelo que faço a vocês: vamos virar votos até o dia 30. Muita gente votou no PT sem saber direito o que é o nosso governo. Mostre a eles que nosso governo é da paz, do trabalho, da prosperidade, e é o da liberdade. Vamos conseguir cada um mais um voto, dentro da família ou entre amigos que nós seremos vitoriosos no próximo dia 30”, completou.

Ainda nesta terça-feira, Bolsonaro viajou para Barreiras (BA), onde concedeu entrevista à Jovem Pan local, encontrou com lideranças políticas e empresariais e concluiu o dia com um comício no centro histórico da cidade.