Paraná Pesquisas: Lula tem 69% e Bolsonaro 30,9% dos votos válidos na Bahia

Lula mantém larga vantagem na Bahia e cenário é de estabilidade, de acordo com Paraná Pesquisas (foto: Ricardo Stuckert e Alan Santos/PR)

A nova rodada do Paraná Pesquisas, divulgada hoje (27), mostra um cenário de estabilidade na preferência dos baianos para a presidência da República. Nos votos válidos, que não consideram votos nulos e brancos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 69,1% e o atual presidente Jair Bolsonaro, 30,9%. No último levantamento, divulgado no dia 20 de outubro, o petista tinha 70,2% e o ex-capitão, 29,8%.