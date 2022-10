Paraná Pesquisas: Lula tem 46,3%, contra 45,9% de Bolsonaro

Lula (esq.) e Bolsonaro (dir.) disputam o segundo turno em Minas Gerais (foto: Marcos Vieira e Túlio Santos/EM/D.A Press)

Nova pesquisa do Instituto Paraná mostra empate técnico entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Lula tem 46,3% das intenções de voto, contra 45,9% de Bolsonaro. Votos brancos e nulos somam 4,8%. Não sabem ou não responderam, 3%.Em comparação com a pesquisa anterior, há estabilidade. Lula caiu 0,6 ponto percentual, Bolsonaro subiu 1,4 ponto, ambos dentro da margem de erro.Considerando os votos válidos, Lula tem 50,2% e Bolsonaro 49,8%.O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros entre os dias 20 e 24 de outubro de 2022.A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00525/2022