Uberaba terá ônibus gratuitos no 2º turno

Além do Terminal Gameleiras (Sudeste), foto, Uberaba contra com os seguintes terminais de ônibus: Terminal Manuel Mendes (Leste), Terminal Univerde (Oeste) e Terminal Beija-Flor (Sudoeste) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Renato Manfrim - Especial para o EM



Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, da mesma forma que no primeiro turno das Eleições 2022, no segundo turno, todo o sistema de transporte coletivo urbano e rural da cidade vai ser gratuito. A decisão foi estabelecida no dia 30 de setembro, quando, pela primeira vez, o governo municipal publicou um decreto de isenção do pagamento da tarifa de ônibus coletivo durante dois dias após acordo com as empresas concessionárias.

Desta forma, neste domingo (30/10) todo o sistema de transporte coletivo da cidade vai funcionar gratuitamente, entre 6 e 20h, sendo que o número de ônibus (aproximadamente 60 veículos) vai ser o mesmo que já é utilizado todos os fins de semana no município, ou seja, cerca da metade da frota do transporte público de Uberaba.

“Mas, no dia do segundo turno, em todos os quatro terminais estarão veículos extras, caso o movimento das pessoas ultrapasse as expectativas”, destacou Claudinei Nunes, secretário adjunto de Defesa Social e Transporte Público de Uberaba.

Ainda conforme Nunes, neste domingo no município haverá apenas uma alteração na movimentação gratuita dos coletivos. “Vamos ter um novo horário de saída no distrito rural de Santa Fé para Uberaba, às 12h30”, complementa Nunes.