Quaest em Minas: Lula tem 45% dos votos totais, e Bolsonaro, 40%

Disputa pela faixa presidencial não apresenta grandes variações no cenário mineiro (foto: ORLANDO KISSNER - EVARISTO SA / AFP) Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27/10) mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a frente na disputa presidencial em Minas Gerais. Levantamento feito entre 24 e 26 de outubro aponta que o petista tem 45% das intenções de voto, contra 40% de Jair Bolsonaro (PL). Os demais se dividem entre indecisos, que somam 8%, e quem pretende anular o voto, com 7%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.





O levantamento feito pela Quaest ouviu 2.200 pessoas por meio de entrevistas face a face. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação BR-09544/2022.





Esta é a primeira pesquisa realizada com foco no eleitor mineiro no segundo turno. Durante o período, Bolsonaro veio ao estado em cinco oportunidades, e Lula fez três visitas ao estado.