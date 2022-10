Bolsonaro em Uberlândia: 'Congresso de direita deixa para trás a corrupção'

A quatro dias do segundo turno, que ocorre no próximo domingo (30), o presidenciável do PL tenta virar o placar em Minas (foto: Vinicius Lemos/REPRODUÇÃO) Durante discurso em Uberlândia, nesta quarta-feira (26/10), destino final de um dia de comícios em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, comemorou um Congresso eleito, com a sua maioria, postulantes ligados à direita.





“Agora nas eleições, saiu uma Câmara e um Senado mais ligados à centro-direita. Vamos deixar para trás um governo que deixou um rastro de corrupção”, garantiu o presidente.





Uberlândia: Bolsonaro participa de motociata em caminhonete Pela primeira vez em 25 anos, o Senado tem um novo partido como maior bancada da Casa. O PL, legenda do presidente, conquistou 14 senadores a partir de 2023 — um salto de 12 senadores em relação ao início da legislatura atual, em 2019, quando a sigla ainda se chamava PR. O PSD, partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá 11 senadores e será a segunda maior bancada.





O PL também conquistou a maior bancada na Câmara dos Deputados, subindo de 76 para 99 parlamentares. Na Câmara, depois do PL vem a federação formada por PT, PV e PCdoB, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 80 deputados. A bancada do PT subiu de 54 para 68. O número total de 80 chega com os seis do PCdoB e os seis do PV.





Ao falar sobre o assunto, o presidente chamou o rival, de "ladrão de nove dedos”.





Para Bolsonaro, ele teve problemas no governo, mas o Brasil é “referência na saída de problemas da economia”.





“Tenho orgulho em dizer: 3 anos e 10 meses sem corrupção. O Brasil é um país que está condenado a dar certo. Terceiro mês sem inflação, uma das gasolinas mais baratas do mundo”, disse.





Na conclusão da fala, Bolsonaro pediu votos e afirmou que caso Deus queira, ele será reeleito presidente do Brasil.