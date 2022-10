Em Teófilo Otoni, Bolsonaro se mostra otimista: 'Minas já virou'

Por Cristina Moutinho e Luana Pedra

Após a visita a Governador Valadares (MG) na manhã de hoje (26), o presidente Jair Bolsonaro (PL) seguiu para Teófilo Otoni, cidade localizada no Vale do Mucuri. Junto aos deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Eros Biondini (PL), o senador Cleitinho Azevedo (PSC), o governador do estado, Romeu Zema (Novo), e alguns prefeitos da região, Bolsonaro afirmou que não estava cumprindo agenda para “virar em Minas”, porque Minas “já virou”.





"Um estado que é quase um país. Um estado que cada vez mais está rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Dizia a vocês que tenho um grande orgulho de ser presidente desse Brasil e entendo como uma missão do nosso Deus. Estamos aqui na reta final desse segundo turno, não para virar, porque Minas já virou”, afirmou Bolsonaro, enquanto discursava ao público em um palco montado na Praça Tiradentes.

Leia mais: Bolsonaro está em Governador Valadares e participa de carreata com pastores

Antes de se dirigir ao local, Bolsonaro se encontrou, em Teófilo Otoni, com empresários e prefeitos da região do Vale do Mucuri. Mais cedo, o presidente esteve em Governador Valadares, um dos maiores colégios eleitorais do estado, para se encontrar com lideranças religiosas e políticas. Lá, Bolsonaro também realizou um comício, e ressaltou seus feitos na economia.





“Muito obrigado pela recepção, pelo carinho, pelas cores verde e amarelo da nossa Bandeira. Somos um só povo e uma só raça. O que eu tenho a oferecer a vocês é trabalho, honestidade e respeito. A nossa política econômica está aí. Criamos o Pix, sem taxas. Estamos diminuindo os juros”, afirmou o presidente.

Últimos esforços em Minas

Desde o início da campanha presidencial, Minas é o foco dos candidatos para angariar votos. No segundo turno, as visitas de Bolsonaro ao solo mineiro se intensificaram ainda mais, com o objetivo de reverter o resultado do primeiro turno que deu a vitória ao adversário petista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que obteve 48,29%, contra 43,6% do atual presidente. Nesta segunda etapa do pleito, já é a quinta vez que Bolsonaro vem ao estado.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e é conhecido como uma espécie de “ termômetro nacional ” para as eleições.