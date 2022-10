Bolsonaro está em Governador Valadares e participa de carreata com pastores

Carreata do presidente seguiu em trio elétrico durante a passagem por Governador Valadares (foto: Tim Filho)

A quatro dias do segundo turno, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) continua investindo em Minas Gerais . Desta vez, o mandatário pousou hoje (26), às 7h45, no Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em Governador Valadares, para participar de um encontro com lideranças políticas e religiosas da cidade que tem 215.631 pessoas aptas a votar no domingo (30). Ao chegar à cidade mineira, Bolsonaro afirmou que “O Brasil vai continuar no caminho do bem”.