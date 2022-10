Visita de Michelle Bolsonaro a Valadares tem pregação anticomunista

O pastor Flamarion Rolando, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Governador Valadares, comandou a tarde de louvor na área de eventos da União Ruralista Rio Doce. Deputados estaduais e federais, prefeitos da região, como André Merlo, de Governador Valadares, e Marcos Vinicius da Silva Bizarro, de Coronel Fabriciano (ambos sem partido), também marcaram presença no local. Todos fizeram discursos em tom religioso.





A pauta acabou diversificada por Damares Alves, que disse, ao subir no palco: “Esse lugar está muito santo. Vamos quebrar isso”, disse. Na sequência, interagiu com a plateia: “lugar de bandido é na...?”, ao que a plateia respondeu: “na cadeia”, expressão seguida por gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.



Damares não poupou críticas ao ex-presidente Lula e ao PT, cuja sigla traduziu como é “Partido das Trevas”. A senadora eleita também não perdeu a oportunidade de reforçar um dos motes da campanha de Bolsonaro, de que Lula e o PT querem a legalização das drogas e do aborto, e a libertação de presos que atuam no crime organizado.





“Eu fui eleita e com oito dias a esquerda já queria me caçar. Mas eu quero dizer que está chegando no Senado Federal o time do bem, o time da Liberdade, o time que vai fazer uma revolução no Brasil”, advertiu.



A parlamentar definiu Bolsonaro como o “presidente das crianças”, e afirmou que ele havia mandado um recado para todos os pedófilos de Minas: “Nós vamos pegar todos vocês”.



Michelle Bolsonaro, a última a falar, foi breve. A primeira-dama disse que a eleição do dia 30 será uma disputa entre o bem e o mal. E recomendou que as pessoas prestassem atenção no que o comunismo tem feito na Nicarágua, com o fechamento de igrejas e perseguição aos cristãos. Michelle fez também elogios ao marido, a quem chamou de "homem que ama o Brasil que, se for preciso, dará a própria vida pelo país".