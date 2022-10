Lula: 'Talvez só JK tenha colocado mais dinheiro em Minas do que eu'

Lula concedeu entrevista exclusiva aos Diários Associados durante passagem por Juiz de Fora (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) Em passagem por Juiz de Fora, na Zona da Mata, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou investimentos feitos em Minas por seu governo e o comparou a presidentes mineiros, como Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek. O petista participou, nesta sexta-feira (21/10), de entrevista exclusiva aos Diários Associados, feita pelo jornalista Benny Cohen e transmitida no "Jornal da Alterosa" e no canal do YouTube do portal Uai.









“É duro dizer isso na terra de Juscelino Kubitschek e de Tancredo Neves, mas eu duvido, talvez só o Juscelino, que alguém tenha colocado mais dinheiro em Minas Gerais como eu coloquei. Nem Itamar, quando foi presidente da República. Porque nós temos um modo de trabalhar que era tentar fazer parcerias, fazer com que o compartilhamento entre o governo federal e o estadual e municipal pudesse dar maior a produtividade nas conclusões de obras”, afirmou.





Lula seguiu no tema tratando sobre os municípios e dizendo que criou uma “sala dos prefeitos” no gabinete da Casa Civil e nas superintendências da Caixa Econômica Federal nas capitais brasileiras.





O aceno às prefeituras acontece em momento em que Jair Bolsonaro (PL), ao lado do governador Romeu Zema (Novo), concentra esforços em angariar apoios de prefeitos mineiros.





Lula está em Minas pela segunda vez neste segundo turno. Ele teve agenda em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Juiz de Fora, na Zona da Mata, nesta sexta-feira. No sábado (22/10), faz uma caminhada na Grande BH, saindo da Região de Venda Nova, na capital, e indo até Ribeirão das Neves.

Entrevista exclusiva

