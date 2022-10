Lula sobre Zema: 'Não lidera nada. É um empresário que teve a sorte'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante entrevista exclusiva com a TV Alterosa, o Portal Uai e o jornal Estado de Minas, nesta sexta-feira (21/10). Para Lula, Zema “não lidera nada”.





Ao falar a respeito do governador mineiro, Lula criticou a omissão do novista no primeiro turno. Para ele, Zema sempre foi bolsonarista e não prestou apoio ao seu candidato porque queria evitar perder votos.

“Líder não é uma coisa que se cria todo dia. Você pode ter um candidato a prefeito ou a governador. O cara pode ser governador ou presidente e não ser líder. O líder só tem importância quando os liderados querem que ele os liderem. Zema não lidera nada. É um empresário que teve a sorte de ganhar a eleição. Não sei se por incompetência nossa, não sei em que falhamos”, afirmou o candidato à presidência.

A entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conduzida pelo jornalista Benny Cohen, teve transmissão do "Jornal da Alterosa", na TV Alterosa, e está disponível no canal do YouTube do portal Uai

Para Lula, um verdadeiro líder é uma pessoa respeitada, exemplo que os outros querem que ele lidere. “O PT tem muita gente com essa competência. O Reginaldo (Lopes) é essa pessoa, a companheira Bia é uma pessoa extraordinária... Há outros companheiros que cresceram na eleição”, seguiu.

“Se você ver o comportamento do governador, vai perceber que no primeiro turno inteiro não falou no meu nome. Ele sabia que 48% dos eleitores dele votavam em mim. Depois que ganha, fala que é bolsonarista. Isso é um pouco estelionato eleitoral. Não conheço o governador e não posso falar mal dele. Chego nas cidades e pergunto as obras que Zema fez. É pouca obra”, concluiu.

