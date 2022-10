Bandeira colocada no Planalto a pedido de Bolsonaro rasga após vento forte

Após Bolsonaro dizer que ninguém tiraria a bandeira da frente do Palácio do Planalto, forte vento em Brasília rasga e derruba a bandeira do Brasil (foto: Redes Sociais/Reprodução) Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) dizer que “ninguém tiraria a bandeira da frente do Palácio do Planalto”, um forte vento em Brasília, nesta sexta-feira (21/10), rasgou e derrubou a bandeira do Brasil.





A Presidência pendurou uma bandeira do Brasil na fachada do Palácio do Planalto pedido do presidente.





Ao fazer o comunicado, Bolsonaro, que estava em Belo Horizonte, disse que tinha pedido para estender a bandeira no Palácio da Alvorada, a residência oficial. A bandeira, no entanto, foi colocada no Palácio do Planalto.





"Hoje, pedi para que aquele bandeirão que existe lá em Brasília, mandei pegar uma usada enorme, não sei quantos metros ela tem, mandei botar lá no Alvorada, que é a minha casa. Eu acho que ninguém vai ter a coragem de falar retira daí se não vou te dar uma multa de não sei quanto por dia'. É a nossa bandeira do Brasil", afirmou Bolsonaro.