Vice de Zema, ao lado de Lula: 'MG não vai se guiar pelo voto dos coronéis'

Paulo Brant participou de ato ao lado de Lula, Tebet e Marina (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), esteve ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, em caminhada com apoiadores em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta sexta-feira (21/10).