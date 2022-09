Brant, vice de Zema: 'Governo faz uso desavergonhado da máquina pública'

Paulo Brant, vice-governador, e Romeu Zema, governador de Minas (foto: Divulgação/Novo) O atual vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), usou as redes sociais para atacar o governador Romeu Zema (Novo). Candidato ao governo de Minas na chapa de Marcus Pestana (PSDB), Brant alegou nas redes sociais que o atual governo faz "uso desavergonhado da máquina pública".









Brant também citou a demissão do seu gabinete após escolher outra chapa para concorrer ao governo de Minas. "Essa confusão entre coisa pública e coisa privada está na raiz de um dos maiores males do país, na raiz da corrupção e do autoritarismo. Temos que combater veementemente essa confusão entre coisa pública e privada", disparou.





No dia 11 de agosto, Zema fez uma "limpa" na equipe que compõe a vice-governadoria com exoneração de 23 servidores. A decisão foi oficializada dias depois de Paulo Brant ser confirmado como candidato à reeleição, mas em chapa encabeçada por Pestana.





"Precisamos que a gente coloque nesse Palácio [referindo-se ao Palácio Tiradentes] alguém que represente os valores republicanos de Minas Gerais. Precisamos urgentemente restaurar Minas Gerais a uma república", finalizou o vídeo.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da campanha do governador Romeu Zema e a assessoria do governo de Minas para comentar as acusações, mas não obteve retorno até esta publicação. Tão logo as assessorias se manifestem, o texto será atualizado.