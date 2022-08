Zema exonera 23 do gabinete do vice, que será seu adversário na eleição

Zema e Brant em outubro de 2020, durante cerimônia pelos 100 anos da visita do rei da Bélgica a Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Governador de Minas Gerais e candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, Romeu Zema (Novo) fez uma "limpa" na equipe que compõe a vice-governadoria com exoneração de 23 servidores. A decisão foi oficializada na edição desta quinta-feira (11/08) do Diário do Executivo, dias depois de o vice-governador Paulo Brant (PSDB) ser confirmado como candidato à reeleição, mas em chapa encabeçada por Marcus Pestana (PSDB).









Na disputa eleitoral deste ano, Zema terá como vice na chapa Mateus Simões (Novo). Simões, nome de confiança de Zema, foi vereador de Belo Horizonte de 2017 a 2020 e secretário-geral do Governo de Minas de 2020 até abril deste ano. O deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) é o nome para o Senado.





Já Pestana vai ter, além de Brant , o vereador belo-horizontino Bruno Miranda (PDT) na disputa ao posto de senador por Minas. O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) chegou a cogitar a possibilidade de se candidatar ao cargo, mas tentará a reeleição à Câmara dos Deputados.





Eleições 2022





Além de Zema e Pestana, Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo mineiro.





Já ao Sendo, fora Aro e Miranda, Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes em disputa por Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.