'O principal problema de Minas é o governo', diz Sara Azevedo, do Psol

Sara Azevedo (foto) vai disputar o Senado pela federação formada por Psol e Rede (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 10/8/22)

Candidata do Psol ao Senado Federal, a professora Sara Azevedo crê que a gestão do governador Romeu Zema (Novo) é o "maior problema" de Minas Gerais. Ontem, ao participar do "EM Entrevista", podcast de Política do, ela criticou a postura do Palácio Tiradentes ante diversos temas."Temos um governo que não consegue responder às principais necessidades urgentes. Tivemos Brumadinho e Mariana, exemplos de gestões desastrosas de meio ambiente", disse, citando também questões ligadas à educação e à infraestrutura.Sara é defensora da manutenção, em 2023, dos pagamentos de R$ 600 às pessoas em situação de vulnerabilidade social . "A fome vai continuar. A crise continua - e não vai ser resolvida de uma hora para outra", afirmou.Sob o lema de que a esquerda é a "saída para a crise", a pessolista propõe uma auditoria do bilionário débito de Minas com a União, em detrimento ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) desejado por Zema . "Não temos como pagar uma dívida sem saber que débito é esse, no fim das contas. Ela só gera juros em cima de juros".Feminista e lésbica, Sara se fia, ainda, no caráter representativo de sua candidatura e fala em "quebrar padrões". "A política nunca foi colocada para nós, mulheres e LGBTs - nem para a negritude. Desde os primórdios, esse lugar já era colocado para os homens brancos, héteros e cisgêneros", assinalou. Leia os principais trechos da entrevista:Estar no Senado, por si só, é uma quebra desses padrões. Levar nossas pautas ao Senado é importante porque é uma Casa que, muitas vezes, regula o que passa pela Câmara. É importante que tenhamos localização à esquerda, no Senado, para pautas urgentes do feminismo, das mulheres, dos LGBTs, da educação e dos direitos sociais. A única saída para a crise econômica, social e política é pela esquerda.A política nunca foi colocada para nós, mulheres e LGBTs - nem para a negritude. Desde os primórdios, esse lugar já era colocado para os homens brancos, héteros e cisgêneros. Neste momento, a violência se amplia. Foi uma sequência de violência nas Casas Legislativas quanto mais se aproximava o processo eleitoral. Na última semana, sofreram violências e ameaças físicas às famílias mulheres fortes como a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), Duda Salabert (PDT), Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) e a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT-MG). É possível fazer política diferente; mas, se não for por outro caminho, vamos enfrentar. Só de estar lá, já é corajoso; continuar lá e manter firme as pautas requer ainda mais coragem, mas também mais segurança e firmeza.Falamos muito de um programa de emergência social. Temos 33 milhões de pessoas com fome. Em BH, segundo recente pesquisa, 239 mil pessoas estão vivendo com até R$ 105 por mês. Não dá para não fazer política sem pensar em quem tem fome. Para responder a uma crise dessa proporção, precisamos tomar as pautas econômicas como centrais. É importante discutir a taxação de grandes fortunas - e, ontem (terça-feira), Lula firmou isso como uma pauta. Alguém precisa pagar por essa crise, e não dá mais para retirar de quem tem menos. (É preciso) tirar a população da miséria para pensar em projetos de fundo.Quero pensar em pautas para a educação, espaço importante de transformação da realidade. Todos os municípios de Minas têm escola. Bolsonaro é inimigo da educação. Precisamos responder a isso com urgência.Temos apresentado nossa plataforma para o campo da esquerda. Sou militante do Psol há 15 anos, e a política que precisamos neste momento tem a ver com a derrubada do presidente. Por isso, assumimos a responsabilidade da campanha de Lula. Para conseguir garantir as maiores mudanças, (é preciso) construir uma plataforma à esquerda. As candidaturas que tergiversam e, por um momento, estão com a direita, mas em outro momento, por causa do processo eleitoral, vêm mais perto da esquerda, não são seguras o suficiente para este momento da disputa. Tive conversas com vários setores da esquerda, e a Rede está conosco a partir da federação com o Psol. Temos conversado com diversos partidos, movimentos e candidaturas.Temos diferenças e, isso, nunca deixamos de falar. Faz parte da democracia. É através das diferenças que avançamos. Temos um caminho a trilhar nacionalmente com a vitória de Lula, mas, no estado, as escolhas erradas fazem com que a gente esteja em lugares diferentes. Queremos apresentar, enquanto partido, que é necessário construir uma pauta à esquerda. Infelizmente, as escolhas de Lula e do PT em Minas não permitiram que o eleitorado tivesse uma propositura desse campo. Queremos apresentar isso.Sim. Foi uma escolha errada por causa do retrospecto de Kalil e Silveira. Não fazem parte do mesmo campo político que nós, de anos de costura, debate e construção política. É uma escolha que queremos corrigir apresentando nossa candidatura.Ampliar as vagas e o financiamento das universidades. UEMG e Unimontes sofreram cortes draconianos. O aumento de 10,06% para os profissionais do ensino superior, que deveria ser concedido pelo estado, foi retirado da verba das universidades. Temos de inverter a lógica: universidade não é gasto, mas investimento em ciência e tecnologia e na construção de trabalhadores qualificados.O que o regime está propondo é o esvaziamento dos bens públicos, pois coloca como garantia do pagamento da dívida a privatização de bens públicos. Em um primeiro momento, tentou-se a Cemig, a CPI feita pela Assembleia ajudou bastante (a impedir a venda), porque foi um processo de investigação importante.Agora, tentam emplacar a privatização da Codemig. É uma empresa de pensar a estratégia do estado. Quando se está sendo gerido por uma empresa privada, a quem vai atender? Haverá, na verdade, um travamento dos serviços públicos e das questões sociais no estado.É possível ter saídas políticas (para a dívida). Com um novo governo federal, é possível fazer uma nova negociação. Mas, em primeiro lugar, é preciso auditar a dívida. Podemos brigar (no Senado) por essa auditoria. Não temos como pagar uma dívida sem saber que débito é esse, no fim das contas. Ela só gera juros em cima de juros. A gente só paga juros, mas não resolve a dívida. Ela não será sanada com a Recuperação Fiscal.Bastante. Não à toa, ele fez isso dois meses antes do processo eleitoral. Estamos falando de um projeto extremamente eleitoreiro. Queremos denunciar esse movimento. É o mesmo presidente que queria colocar R$ 200 de auxílio na pandemia, no momento de mais necessidade do país. É o mesmo presidente que ficou negando o auxílio durante muito tempo. E, agora, decide liberar dois meses antes da eleição? É uma história meio confusa.Sim, porque a fome vai continuar. A crise continua - e não vai ser resolvida de uma hora para outra. Não há condições de começarmos um novo ano com as pessoas em situação de fome e sem condições mínimas de procurar emprego. Os empregos estáveis foram deteriorados nos últimos anos.(É preciso) reestruturar o programa. Com o Bolsa Família, havia o cuidado para que a renda fosse para os chefes de família, e temos uma maioria de mulheres na chefia das famílias do país. Havia o cuidado de fazer com que as crianças das famílias (beneficiadas) e, agora, não há mais esse cuidado, necessariamente. Tem de ter cuidado em relação à saúde, com a carteirinha em dia no posto de saúde.Há (espaço), mas tem de haver políticas que façam essa compensação, como a taxação de grandes fortunas. Elas precisam acontecer para que haja o reinvestimento no Estado.O principal problema de Minas é o governo. Temos um governo que não consegue responder às principais necessidades urgentes. Tivemos Brumadinho e Mariana, exemplos de gestões desastrosas de meio ambiente. Falei da educação; há a questão do Rodoanel. Me comprometo a ser uma senadora que vai apresentar propostas relacionadas ao meio ambiente, à educação e à economia, tentando levá-las a Minas, para que possamos ter um estado que consiga responder às necessidades do povo.