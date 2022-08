Assessor parlamentar que ameaçou Beatriz Cerqueira será exonerado

Deputada Estadual do PT Beatriz Cerqueira (foto: Reprodução/Flickr/Beatriz Cerqueira) O vereador Reinaldo Magalhães (PP), da cidade de Mário Campos, Região Metropolitana de Belo Horizonte, pediu o desligamento do assessor parlamentar Lucas Ribeiro, que ameaçou a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) em redes sociais.





Na publicação, Lucas Ribeiro afirmava que "mulher não precisa da Lei Maria da Penha, mulher precisa é de um 38 carregado". Em outra publicação, o assessor declarou: "O PT querendo voto aqui em Mário Campos, comunistas aqui não tem para comunistas", disse no texto. Em uma segunda publicação, Ribeiro escreveu: "Vem esquerdopalha me oprimir o chumbo vai cortar solto".

Assessor postou ameaças a deputada do PT (foto: Reprodução/Redes Sociais)





Leia a nota na íntegra





À população mariocampense e à imprensa, este Vereador que vem a público, informa e esclarece que nesta data encaminhou ao Presidente da Câmara Municipal de Mário Campos a exoneração do Servidor Lucas Ribeiro.





Na oportunidade informa a todos que não compactua e nem irá compactuar com ações de quem quer que seja, que se traduzam em violência, crimes de ódio, machismo, sexismo, misoginia ou qualquer forma ou denominação sob a qual se dê o preconceito.





A postura do dito Assessor, que aliás está bastante arrependido de seus atos, estes frutos de obediência cega à posturas no mínimo questionáveis de autoridades públicas de outras instâncias, alheias ao verdadeiro espírito democrático, em nada se assemelha ao que pensa, prega e espera este parlamentar.





A todas as mulheres, em especial às colegas parlamentares da Câmara Municipal de Mário Campos, às deputadas estaduais e às incontáveis vitimas de violência, apresentamos ainda nosso mais sincero pedido de desculpas, externando nossa solidariedade e reforçando nosso compromisso com a igualdade e a liberdade, princípios fundamentais deste Estado Democrático de Direito, que deve garantir que todos, sem distinção, vivam em paz e harmonia, punindo-se os que desrespeitam as regras de convivência social, sendo que esta deve ser fraterna e refletir o verdadeiro espírito cristão, de nos amarmos uns aos outros.