Sara Azevedo participa nesta quarta-feira do 'EM Entrevista'

A série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos ao Senado por Minas Gerais será retomada hoje (10/08), a partir das 11h30, com a professora Sara Azevedo (Psol-MG). O “EM Entrevista” tem transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também pode ser conferido no vídeo acima.Natural de Belém (PA), Sara Azevedo, de 33 anos, vai para a terceira disputa eleitoral. Em 2018, ela compôs chapa com Dirlene Marques (então Psol, hoje PSTU) como candidata a vice-governadora de Minas, enquanto Dirlene encabeçava a corrida para governadora.Já em 2020, Sara Azevedo tentou vaga de vereadora de Belo Horizonte. Este ano, Sara Azevedo trabalha ao lado de Lorene Figueiredo (Psol), candidata ao governo de Minas.