'EM Entrevista' recebe Pastor Altamiro Alves, candidato ao Senado

Líder da Igreja Internacional Despertar da Fé está alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação)



O “Em Entrevista”, podcast de política do Estado de Minas, receberá, nesta sexta-feira (26/8), o Pastor Altamiro Alves (PTB), candidato ao Senado Federal. A conversa começa às 11h30 e será transmitida ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube . É a primeira vez que o candidato disputa a algum cargo político.











Apesar de estar alinhado a Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição no pleito de 2022, o pastor não tem o apoio oficial do presidente que, em Minas, apoia Cleitinho Azevedo (PSC), também candidato ao Senado.

EM Entrevista





Todas as participações no podcast estão disponíveis no YouTube do Portal Uai.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais