'EM Entrevista' recebe Cleitinho Azevedo, pré-candidato ao Senado

Cleitinho Azevedo (foto) é pré-candidato ao Senado pelo PSC (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) será sabatinado por jornalistas do Estado de Minas nesta quarta-feira (3/8). Ele participará do podcast de Política "EM Entrevista". Azevedo é o segundo convidado, de uma série de sabatinas, na disputa pela cadeira no Senado a responder os questionamentos dos jornalistas. A conversa será transmitida ao vivo no YouTube do Portal Uai.A sabatina compõe uma série de entrevistas do EM com postulantes ao Senado.Oficialmente, o deputado estadual ainda é pré-candidato ao Senado. Isso porque a conferência do PSC para homologá-lo está agendada para sexta-feira. Ele foi o candidato escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e irá compor a chapa do ex-capitão em Minas Gerais.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acertou apoio a Cleitinho na disputa pelo Senado. Para isso, a pré-candidatura do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL) foi retirada. A ideia é que o deputado esteja na chapa que, liderada pelo senador liberal Carlos Viana, vai disputar o governo.



Cleitinho divulgou nas redes sociais um vídeo no último domingo (31/07) no qual desabafa e reafirma que é candidato ao Senado por Minas Gerais nas eleições de outubro de 2022. Ele criticou pesquisas eleitorais e a imprensa que afirmavam que ele seria "boicotado" na disputa. Em um momento do vídeo, ele ressalta que só não seria "candidato a senador se eu morrer, e eu não vou morrer", grita Cleitinho.



Na sexta-feira passada (29), uma pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo EM, apontou que Cleitinho tem 12,7% das intenções de voto, ante 9,2% de Alexandre Silveira (PSD). O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022