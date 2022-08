Genial/Quaest: 43% avaliam negativamente Governo Bolsonaro

Bolsonaro durante reunião plenária no Congresso Nacional, em julho deste ano

No levantamento, 43% fazem uma avaliação negativa do governo. Para 27%, a avaliação é positiva, mesmo percentual de quem avalia o governo como regular. Por fim, 2% não sabem ou não responderam.

Entre as mulheres, Bolsonaro tem avaliação negativa de 48%; 26% acham que o trabalho dele é regular; e 24% tem avaliação positiva. Já 37% dos homens colocam o governo com avaliação negativa; 32% positiva; e 29% regular.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, válido para presidente e governador, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.