Fachin defende as eleições na despedida do TSE

Na última sessão plenária como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Edson Fachin defendeu, na noite desta terça-feira (9/8), a democracia e o sistema de votação brasileiro. O magistrado ressaltou que direcionou os seus esforços na Corte pela segurança das eleições."Buscamos uma comunhão de propósitos democráticos em todas as relações, internas ou externas. Diante do encurtado período de presidência, tentamos impulsionar na Justiça Eleitoral à defesa intransigente e impávida da democracia", disse.Na próxima terça-feira (16/8), Alexandre de Moraes assume o comando da Corte, a menos de dois meses do primeiro turno das eleições. Fachin destacou o trabalho da Justiça Eleitoral para afastar os ataques às urnas eletrônicas."A transparência é um dos elementos mais relevantes para aferir a qualidade da democracia. O processo eleitoral é transparente e se mostra aberto à fiscalização, tanto na ótica do eleitorado quanto dos atores políticos, mediado por uma instituição confiável e dialógica. Este TSE tem disponibilizado informações, justificado decisões e estabelecido um fluxo comunicativo que se traduz em governança horizontal e democrática", disse.Presente na cerimônia, Alexandre de Moraes exaltou o trabalho de Fachin à frente da Corte. "Vossa excelência em nenhum momento deixou que esses ataques interferissem no mais importante, que é a condução da Justiça Eleitoral no caminho das eleições de 2022", disse.