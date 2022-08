PT e partidos aliados traçam estratégias para ato de Lula em BH

Lula fará ato político em Minas já na primeira semana da campanha eleitoral (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/6/22)

Kalil e Silveira estarão com Lula

Lula lidera em Minas

Os partidos que apoiam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começam a organizar os primeiros atos oficiais de campanha do presidenciável. Nesta quarta-feira (10/8), representantes mineiros da coalizão que vai apoiar a chapa petista se reuniram em Belo Horizonte a fim de organizar o comício do próximo dia 18. A atividade vai ocorrer na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.À frente do ato da quinta-feira da semana que vem , estão, além do PT, o PCdoB, o PV e o Psol. Avante, Agir, Rede, PSB, Solidariedade e Pros também compõem a organização, bem como o PSD, que embora esteja neutro no campo nacional, vai apoiar Lula em Minas.Na reunião desta quarta-feira, emissários das 11 legendas estiveram juntos."Faremos um evento grandioso e muito amplo, refletindo a diversidade do movimento que vai levar nosso presidente de volta ao Palácio do Planalto. Lula escolheu nosso estado para dar o passo inicial na campanha e vamos com ele, por Minas e pelo Brasil", disse o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha de Lula em Minas.Foi o primeiro encontro oficial do grupo, porque a coligação em torno de Lula só foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sábado (6)."Tivemos a felicidade de juntarmos ao lado do presidente o maior número de partidos para unidos para fazer o Brasil voltar a sorrir", afirmou Reginaldo.A campanha eleitoral começa no próximo dia 16. O primeiro ato em prol da candidatura de Lula no período será em São Paulo (SP). Depois, ele ruma a Minas Gerais. No palanque em Belo Horizonte, o líder petista estará ao lado de Alexandre Kalil (PSD), seu candidato ao governo . O também pessedista Alexandre Silveira, que tenta renovar o mandato de senador com o apoio de Lula , será outro a participar do evento.Na semana passada, Lula ganhou o endosso de outro político mineiro. Isso porque André Janones (Avante) abriu mão de sua candidatura presidencial para engrossar a chapa do PT. Ele, agora, vai concorrer à reeleição como deputado federal.No fim de julho, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, apontou que, em solo mineiro, Lula tem 13 pontos a mais do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) Segundo o levantamento, o ex-presidente tem 44,8% das intenções de voto, contra 31,5% do atual chefe do Executivo federal.A sondagem está registrada no TSE sob os números MG-09704/2022 e BR-05714/2022.