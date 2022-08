Lula vem a BH no dia 18 e dividirá palanque com Kalil e Silveira

Kalil, Lula e Silveira vão lançar campanha em BH (foto: PT/REPRODUÇÃO) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, confirmou visita a Belo Horizonte no próximo dia 18.









O evento está marcado para quinta-feira (18/8), na Praça da Estação, a partir das 17h.





Para participar do comício, o apoiador precisa se inscrever no site do Partido dos Trabalhadores (PT). O ex-presidente vem cumprindo agenda em Minas ao lado de Kalil e Silveira. Esta é a primeira vez que os três compartilharão o palanque em BH.