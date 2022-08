Bolsonaro: advogado da família registra candidatura para deputado federal

Wassef vai disputar pelo estado de São Paulo (foto: Agência Brasil/Reprdoução)





Ele vai disputar ao cargo pelo estado de São Paulo.





Wassef ficou conhecido por representar a família do presidente em muitas situações polêmicas. A proximidade com o chefe do Executivo federal começou em 2014, quando Bolsonaro foi eleito deputado federal com a maior votação do Rio de Janeiro.

A relação entre eles se estreitou, e o advogado acabou se tornando um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro.



Em 2018, Wassef passou a ser um homem de confiança do presidente e dos filhos. Participou dos bastidores da campanha eleitoral e, após a posse de Bolsonaro como presidente, continuou em contato permanente com a família.





O nome do advogado ficou conhecido depois que Fabrício Queiroz, acusado de participar de um esquema de "raspadinhas" com Flávio Bolsonaro, filho “01” do presidente, foi preso dentro do sua casa em Atibaia.





Além de Jair Bolsonaro, Wassef já representou Flávio, Michelle e Renan Bolsonaro.

