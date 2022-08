Mesmo sem apoio, Molon defende Lula: 'É meu candidato e farei campanha'

O diretório do PT no Rio de Janeiro, ameaçou retirar apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do estado, caso Molon não desistisse do Senado. Apesar de não ter o apoio de Lula, Molon seguiu com a campanha. Com isso, o PT lançou seu próprio candidato na disputa ao Senado, André Ceciliano.A divisão na esquerda acabou se intensificando depois que o PT fluminense afirmou que teria havido um acordo para Molon abrir mão de sua candidatura, mas o congressista negou."Nunca houve um acordo feito pelo PSB com o PT que passasse por ceder a vaga do Senado. Eu nunca participei, nunca fiz, nunca autorizei que se fizesse esse acordo com o PT e nem o presidente nacional do partido fez esse acordo. Nós nunca assumimos esse compromisso com o PT e diante disso não há razão para abrir mão de uma candidatura que é a única que tem chances de derrotar o Romário", concluiu.