Bolsonaro participará do Flow Podcast nesta segunda-feira (8/8)

Bolsonaro participará do Flow Podcast (foto: Alan Santos/PR)





Bolsonaro aceitou o convite após um impasse com a sabatina da TV Globo. Primeiro, o presidente exigiu que a entrevista para a emissora fosse feita em Brasília. Com a recusa da Globo, o candidato à reeleição afirmou que irá até o Rio de Janeiro para a sabatina. A entrevista está marcada para o próximo dia 22.





O Flow Podcast esteve envolvimento em uma polêmica recente quando o youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, foi desligado do programa por ter defendido a criação de um partido nazista no Brasil, em fevereiro.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, irá participar na noite desta segunda-feira (8/8) do Flow podcast. O programa é comandado por Igor Coelho. Bolsonaro será o segundo candidato à presidência a ser entrevistado pelo podcast, que é um dos maiores do país, antes dele Ciro Gomes (PDT) foi ao programa no final de junho deste ano. A transmissão ao vivo começa às 19h, e será feita diretamente dos estúdios do canal, em São Paulo.