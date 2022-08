Vice de Zema, Paulo Brant deve tentar a reeleição na chapa de Pestana

Paulo Brant (foto) será o parceiro de Marcus Pestana na eleição estadual (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Pestana lida com 'racha' em grupo que o sustenta

PDT vai indicar candidato ao Senado

O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), deve compor formalmente uma chapa adversária ao governador Romeu Zema (Novo) na disputa pelo Palácio Tiradentes. Segundo apurou o, Brant é o mais cotado para ser o vice do também tucano Marcus Pestana.Ainda conforme soube a reportagem, as candidaturas de Pestana e Brant tendem a ser registradas pelo PSDB junto à Justiça Eleitoral nesta terça-feira (9/8) O fim da parceria entre Brant e Zema já estava anunciado, porque o Novo escolheu a "opção caseira" Mateus Simões como vice na coalizão que tentará garantir a reeleição do governador. Ex-secretário de Estado de Saúde e ex-deputado federal, Pestana terá o apoio do PDT na corrida ao Palácio Tiradentes. A chapa do PSDB herdará, também, o tempo de rádio e televisão do Cidadania, partido que forma uma federação com os tucanos. Informalmente, porém, o Cidadania dará apoio a Zema Em 2018, quando foi eleito vice-governador, Brant estava filiado ao Novo. Entre março de 2020 e agosto do ano passado, ficou sem partido, mas resolveu retornar ao PSDB, de onde saiu em 2015. Nesse ínterim, passou pelo PSB e foi defendido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, como seu sucessor em 2016. Acabou preterido pelo então vice-prefeito, Délio Malheiros (PSD).Oficializada na última sexta-feira (5), a candidatura de Pestana foi confirmada em meio a um embate entre PSDB e Cidadania, que forma uma federação com os tucanos. No modelo, os partidos que se unem precisam agir como se fossem uma só legenda.O impasse, porém, nasceu do desejo do Cidadania de apoiar a reeleição de Zema. A legenda, inclusive, chegou a ser sondada para indicar o jornalista Eduardo Costa para a vaga de vice na chapa do governador Dono de oito dos 11 assentos na direção da federação, no entanto, o PSDB resolveu manter Pestana no páreo. A decisão gerou desconforto no Cidadania, que vai apoiar informalmente a campanha de Zema, embora tenha de entregar seu tempo de rádio e TV à candidatura tucana.Marcus Pestana já sinalizou que, no campo nacional, vai apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PDT) a presidente. A fim de garantir palanque para Ciro em Minas, os trabalhistas indicaram Bruno Miranda, vereador de Belo Horizonte, como candidato ao Senado.O primeiro suplente de Miranda será o pastor Henrique Braga , também vereador de BH. A ideia é utilizá-lo como via para alcançar votos do eleitorado evangélico.