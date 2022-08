João Vitor Xavier lamenta federação Cidadania/PSDB e reafirma apoio a Zema

Oficializada a candidatura à reeleição como deputado estadual, João Vitor Xavier afirmou em convenção do Cidadania que não vê futuro na federação do partido com o PSDB (foto: Clarissa Barçante/ALMG) Confirmada a candidatura do jornalista e deputado estadual João Vitor Xavier à reeleição ao legislativo mineiro, a convenção do Cidadania aconteceu nesta sexta-feira (5/8), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na ocasião, o deputado lamentou a federação com o PSDB e reafirmou que o candidato do Cidadania ao governo de Minas Gerais é Romeu Zema (Novo).





"É uma lamentação muito clara desde o início desse processo. Não concordo com o que aconteceu, entendo que o Cidadania não teve o tratamento respeitoso que merecia. Entendo que o partido poderia e deveria ter composto a chapa do governador Romeu Zema através do jornalista Eduardo Costa, que recebeu esse convite, mas faz parte do processo democrático", afirmou.

Apesar de não estar presente, por causa de um mal estar que o fez cancelar sua agenda, o governador Romeu Zema gravou um vídeo para o evento, agradecendo o apoio do partido e afirmando a importância de contar com o Cidadania para essa reeleição ao governo mineiro.





O apoio do Cidadania a Zema indica um racha entre a federação com o PSDB, que tem o seu próprio candidato ao governo de Minas, Marcus Pestana . O tucano também oficializou na manhã desta sexta sua candidatura ao Palácio Tiradentes, mas ainda não indicou o seu vice. O nome, apesar disso, deve sair do Cidadania.





João Vitor Xavier afirmou que a federação com o PSDB pode não se manter nos próximos anos, mas que, caso firme, o Cidadania e o PSDB vão formar um bloco dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





"Foi uma coisa feita de maneira tão afobada, que só Deus sabe como que vai ser no futuro. Mas acredito (que na Assembleia Legislativa de Minas Gerais) vamos formar um bloco na frente, inclusive apoiando o governador Romeu Zema reeleito, até porque o PSDB foi, durante esses 4 anos, base do Romeu Zema", lembrou.





Em relação ao Senado, o Cidadania não indicou nome e também não declarou apoio a nenhum dos principais candidatos à Câmara Alta do Congresso Nacional. O partido deixou os seus filiados livres para escolherem quem mais os representam ideologicamente.