PSC oficializa Cleitinho ao Senado e apoio a Zema

Cleitinho disse que apoiará o presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição e o candidato a governador Carlos Viana (PL) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O PSC oficializou nesta sexta-feira (05/08) a candidatura do deputado estadual Cleitinho (PSC) ao Senado por Minas Gerais e o apoio ao governador mineiro Romeu Zema (Novo) à reeleição nas eleições de outubro de 2022. A confirmação ocorreu durante convenção eleitoral da legenda em Belo Horizonte.









"Falei que estou com Bolsonaro, estou com Viana, porque me abraçaram. E eu abraço quem me abraça, eu honro quem me honra. Eu vou honrar tanto o presidente Bolsonaro quanto o Carlos Viana", afirmou Cleitinho, que se diz um nome "diferente" na disputa ao Senado.





"É representar o povo, é isso. Expectativa é fazer o melhor, trabalhar, entrar agora para ser candidato a senador, chegar na campanha, fazer uma campanha limpa, honesta, e mostrar que tem jeito de ser senador sem comprar ninguém, só conquistando. É só olhar para mim que já mostra que sou diferente", também afirmou.





Presidente do PSC em Minas e candidato à reeleição, o deputado federal Euclydes Pettersen (PSC-MG) comentou o apoio a Zema no âmbito estadual e a Bolsonaro no espectro nacional. O partido espera eleger quatro deputados federais e três deputados estaduais mineiros em 2022.





"Com todo nosso compromisso de a gente acompanhar nosso governador à reeleição, Romeu Zema, e também acompanhar a reeleição do nosso presidente Bolsonaro", disse.





Além do PSC, Novo, PP, Podemos, Agir, Solidariedade, MDB, PMN, DC, Patriota e Avantes são legendas aliadas de Zema em 2022. Os partidos têm até esta sexta para realizar convenções eleitorais. Depois, eles têm até o dia 15 do mesmo mês para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Disputa

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o governo mineiro, além de Zema e Viana, Alexandre Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa até o momento.





Já ao Senado, além de Cleitinho, Alexandre Silveira (PSD), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) e Marcelo Aro (PP) são nomes na disputa em Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.