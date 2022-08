Análise: PT nunca ganhou 'de cara'; haverá segundo turno na eleição

(foto: NELSON ALMEIDA / AFP e EVARISTO SA / AFP)









A exatos 11 dias do início da campanha e com as candidaturas consolidadas ao Palácio do Planalto, a corrida eleitoral terá início com a classe política praticamente convencida de que haverá segundo turno na disputa presidencial.O petista Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas de intenção de voto com uma vantagem ainda confortável contra o presidente Jair Bolsonaro, mas a redução da diferença e a queda da rejeição à atual gestão colocaram um novo tempero à contenda.









A estratégia de Bolsonaro e aliados está mais do que escancarada. Aposta forte no efeito de um grande pacote de bondades para tentar superar o trinômio existente hoje de baixo crescimento, inflação e juros altos.À redução do preço dos combustíveis e dos auxílios que começaram a ser pagos à população, somam-se outras medidas que entrarão em vigor para ampliar a circulação de dinheiro na economia. Uma delas é a lei que amplia o limite do crédito consignado para a maioria dos assalariados e autoriza essa modalidade de operação às pessoas que recebem benefícios sociais, como o Auxílio Brasil (ex-Bolsa Família) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).





A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, traz ainda um outro positivo para Bolsonaro: os indecisos na pesquisa espontânea para presidente — quando o nome dos candidatos não são apresentados — representam 36% dos entrevistados. Ou seja, praticamente um a cada três brasileiros ainda não sabe responder imediatamente em quem vai votar. Ainda que na pesquisa estimulada o número de indecisos caia para 6%, 33% garantem que podem mudar o voto, caso algo aconteça no cenário político ou econômico.





Tradicionalmente, a eleição começa a pegar fogo nos 15 dias que antecedem a votação. É quando o assunto passa a ser discutido para valer nos pontos de encontro da sociedade civil, como padarias, salões de beleza, barbeiros, igrejas etc. Isso ocorre porque a maioria da população já teve contato com os candidatos, seja por uma maior exposição no noticiário seja pelo início da propaganda eleitoral gratuita, e fica mais familiarizada aos nomes, principalmente na disputa para cargos no Legislativo. É onde se ganha as eleições, nas ruas.





Assim, arrisco cravar que teremos segundo turno na disputa presidencial. Desde a redemocratização, em oito eleições, apenas em duas a disputa acabou na primeira rodada de votação — tanto em 1994 quanto em 1998, quando os brasileiros escolheram Fernando Henrique Cardoso para ocupar o Planalto. O PT nunca levou logo de cara. Seria diferente em 2022? Não, não acredito.